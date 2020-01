O žiakoch, učiteľoch, polopravdách a platoch

Predstavte si, že žijete v spoločnosti, ktorá od detstva vštepuje ľuďom túžbu po vzdelaní a pravde. Títo ľudia túžia poznať pravdu a vážia si svojich pedagógov, ktorí im v tom pomáhajú. Takáto spoločnosť by sa vyhla mnohm krízam.

A problémom, ktoré by sa vyskytli, by čelila ozbrojená pravdou a integritou.

Alebo ešte inak: Mnohé veci, ktoré dnes považujeme za problém, sa problémom vôbec nemuseli stať, keby naše školstvo nebolo dlhodobo podvýživené.

Čo keby takto vyzeralo celé Slovensko?

Učitelia vytvárajú vzťah k vzdelávaniu, k poznaniu, k získavaniu nových zručností. To neskôr ovplyvňuje pracovnú a spoločenskú morálku, ale aj angažovanosť.

Najskôr pozitívny príklad: Moja neter z Michaloviec dnes študuje na vysokej v Dánsku. Od základnej školy mala šťastie na výborných pedagógov. Vedeli zaujať inovatívnou formou výučby, nehodnotili ich vždy len známkami. Viedli žiakov k samostatnému štúdiu a k tomu, aby premýšľali nad svetom.

Sedemnásť z osemnástich jej bývalých spolužiakov sa zúčastňuje volieb, oproti ani nie polovici vo zvyšku populácie.

Desať z nich, čiže stále viac ako 50 %, sa venuje dobrovoľníckej činnosti. A s výnimkou troch študentov sa každý zúčastnil kurzu, školenia, či vzdelávacieho projektu mimo školy.

Ako by vyzeralo Slovensko, ak by každá trieda bola ako táto?

Odolnosť voči manipulácii

Druhou dôležitou zodpovednosťou pedagógov je učiť študentov kriticky myslieť, hľadať zdroje, porovnávať, argumentovať a viesť diskusiu. Takto budú oveľa ťažšie manipulovateľní.

Ak chceme mať krajinu, v ktorej žijú kriticky mysliaci ľudia, ktorí nebudú veriť polopravdám a tak pomáhať akejsi propagande, musíme takéto formy vyučovania podporovať. Ide najmä o humanitné predmety.

Nedostatky v kritickom myslení sa ukazujú aj na úspechu populistických strán. Všetci sme sa učili o rôznych totalitných režimoch v histórii. No máloktorí z nás dostali šancu, túto tému do hĺbky zreflektovať – hľadať príčiny ich vzniku, následky, čítať texty, ktoré tvorili ich myšlienkový základ…

A tak sa dnes strany, ktoré stoja na pochybných myšlienkach, pýšia množstvom voličov a podporovateľov, ktorí v nich nevidia žiadnu hrozbu. Práve naopak.

Zo školských lavíc by mal každý z nás vedieť, že politika založená na nepravdivom obraze o človeku vždy vedie k neslobode.

Živná pôda pre zloduchov

V spoločnosti, ktorá sa nedokáže brániť lži, sa darí zloduchom. Tí veľmi dobre vedia, čo robia. Integrite a svedomiu sa smejú do tváre a česť je pre nich cudzie slovo.

V našej imaginárnej krajine by sa zloduchom nedarilo. Pretože ľudia by odmalička boli vedení k tomu, aby takýchto ľudí odhalili. Aby im voňala pravda a smrdela lož. Aby si cenili česť a zásady a nie obchádzanie systému…

Kde teda takých učiteľov získať?

Vyššie platy a čo potom?

Začnime tým, čo je samozrejmé. Platy pedagógov musia rásť.

SNS sa na bilbordoch chváli, že zdvihla platy pedagógov o 36%. No nie je to celkom pravda. Niektorí učitelia dostali viac, niektorí menej.

A najmä, školstvo pod vedením ministrov vládnych strán opäť raz premrhalo celé volebné obdobie. Výsledky našich žiakov v testoch PISA zatiaľ klesajú až takmer na úplné dno celej Európskej Únie.

Zvýšiť platy učiteľom však nie je jediné riešenie. KDH má v programe niekoľko konkrétnych opatrení:

Zrovnoprávnenie škôl. Každá škola má dostať spravodlivý rozpočet bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

Zjednodušenie finančných tokov na školy z jedného ministerstva (Ministerstvo školstva).

Rozšírenie primárneho vzdelávania po 5. ročník základnej školy, aby sa predĺžil čas, ktorý môžu žiaci stráviť v podnetnom prostredí školských klubov.

Záver

Ak sa má človek dostať do úlohy pedagóga, so všetkými možnosťami a zodpovednosťami, ktoré to prináša, mal by prejsť náročnejším výberom, aby táto rola bola viac zaslúžená než rozdávaná.

To však vedie k začarovanému kruhu, pretože sa vraciame naspäť k problematike finančného a sociálneho ohodnotenia. Totiž ak by univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie pre budúcich pedagógov zvýšili nároky a kvalitu vzdelávania, záujem o štúdium učiteľstva by pravdepodobne klesol, pretože málokto je ochotný podstúpiť namáhavý tréning na prácu, kde bude rovnako finančne a sociálne ohodnotený, ako ľudia bez vysokých škôl.

Slovensko potrebuje kvalitných učiteľov ako soľ. Oni zas potrebujú cítiť, že majú hodnotu. Finančná stránka je vec, ktorá veľmi pomôže, no nevyrieši všetky problémy, ktoré naše školstvo trápia. A preto je potrebné sa zamerať aj na sociálne ohodnotenie našich pedagógov a dať im najavo, že pre nás majú hodnotu. Verím, že pri riešení problémov treba postupovať od ich základov a preto je potrebné venovať dostatok pozornosti nášmu školstvu, ktoré ako jediná inštitúcia má moc formovať občanov nášho Slovenska od útleho veku.

Autor je vyštudovaný hudobný pedagóg, v prestávke od učiteľskej práce sa dnes profesionálne venuje témam náboženskej slobody. Občasne publikuje v rôznych periodikách. Píše články, komentáre, poéziu i piesne. V rokoch 2017 až 2019 bol predsedom spoločnosti absolventov Kolégia Antona Neuwirtha.